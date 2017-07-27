Жители села в Армении перекрыли дорогу в знак протеста

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Жители села Ардви в Армении перекрыли автомобилями ведущую в село дорогу в знак протеста, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

На 26 июля в Ардви были запланированы общественные обсуждения о проведении геолого-разведывательных работ с целью эксплуатации золоторудного месторождения. Протестующие заявили, что не позволят участникам обсуждения въехать в село.

В село прибыли экологи, депутаты оппозиционной парламентской фракции "Елк", а представителям министерства охраны природы сельчане не позволили въехать в село. Требованиям полиции разблокировать дорогу они не подчинились.