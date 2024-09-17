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Жапаров: В условиях глобализации вопросы изменения климата требуют особого внимания

Жапаров: В условиях глобализации вопросы изменения климата требуют особого внимания Регион Центральной Азии располагает богатейшими природными ресурсами, включая гидроресурсы, все виды металлов, в том числе редкоземельные, огромным потенциалом "зеленой энергетики" всех видов.
В регионе
17 сентября 2024 г. 11:34
Жапаров: В условиях глобализации вопросы изменения климата требуют особого внимания

Регион Центральной Азии располагает богатейшими природными ресурсами, включая гидроресурсы, все виды металлов, в том числе редкоземельные, огромным потенциалом "зеленой энергетики" всех видов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил президент Садыр Жапаров на саммите "Центральная Азия - Германия" в Астане.

"Вместе с тем в условиях глобализации вопросы изменения климата требуют особого совместного внимания - они представляют серьезную угрозу для Центральной Азии, где средняя температура растет быстрее, чем в любом другом регионе Земли", - сказал он.

По его словам, наиболее уязвимыми к изменению климата оказались горные экосистемы региона, в том числе Кыргызстана. К примеру, за последние 70 лет площадь ледников в стране сократилась на 16%, а к концу столетия страна может потерять их более 80%, что может привести к дефициту воды во всем регионе.

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