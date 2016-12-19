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    Завтра в Москве пройдут встречи глав МИД и обороны Турции, России и Ирана

    На встрече обсудят ситуацию в Сирии

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Главы МИД Турции, России и Ирана Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф встретятся 20 декабря в Москве.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

    Согласно информации, на трехсторонней встрече глав МИД обсудят ситуацию в Сирии. 

    Отметим, что встреча ранее была запланирована на 27 декабря. 

    По информации иранских СМИ, также 20 декабря в в Москве состоится встреча министров обороны трех стран. В ходе нее будет также обсуждена ситуация по Сирии. 

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