Завтра в Москве пройдут встречи глав МИД и обороны Турции, России и Ирана

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Главы МИД Турции, России и Ирана Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф встретятся 20 декабря в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Согласно информации, на трехсторонней встрече глав МИД обсудят ситуацию в Сирии.

Отметим, что встреча ранее была запланирована на 27 декабря.

По информации иранских СМИ, также 20 декабря в в Москве состоится встреча министров обороны трех стран. В ходе нее будет также обсуждена ситуация по Сирии.