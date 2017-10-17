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    Замминистра юстиции: Около 20% убийств в Армении - результат семейного насилия

    Виген Кочарян: 47% насилия в отношении несовершеннолетних происходят в семьях

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Армении правоохранительные органы ежедневно получают в среднем два тревожных сигнала о семейном насилии.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил заместитель министра юстиции Виген Кочарян сегодня в парламенте.

    "17% убийств - результат насилия в семье, а 47% насилия в отношении несовершеннолетних происходят в семьях", - заявил В.Кочарян.

    По его словам, государственные органы вынуждены обращаться к НПО для того, чтобы они помогли жертвам насилия.

    "Это не может быть нормальным, государство должно принять меры для решения этой проблемы", - указал заместитель министра.

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