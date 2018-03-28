Замминистра: Армения будет покупать оружие у России, несмотря на угрозу санкций США

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Армения продолжит закупки вооружения в России, несмотря на угрозу санкций со стороны США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил замминистра обороны Армении, глава Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян, касаясь угрозы американских санкций из-за оборонного сотрудничества с Россией.

"Конечно, санкции - это проблема, но перед нами стоит задача обеспечения безопасности, и мы будем исходить из наших интересов", - отметил Д.Пахчанян.

По его словам, поставки по первому оборонному кредиту почти полностью завершены, есть договоренность продолжить работу.

В 2015 и 2017 годах между Россией и Арменией были подписаны два оборонных кредитных соглашения на общую сумму в 300 миллионов долларов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции, с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.