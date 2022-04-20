Захарова: Москва и Баку находятся в контактах по вопросам биобезопасности

С учетом союзнического характера отношений между России и Азербайджана и исторически сложившегося общего пространства биобезопасности РФ очень внимательно относится к любым сигналам, поступающим с азербайджанской стороны.

С учетом союзнического характера отношений России и Азербайджана и исторически сложившегося общего пространства биобезопасности РФ очень внимательно относится к любым сигналам, поступающим с азербайджанской стороны.

Об этом, отвечая на просьбу московского бюро Report прокомментировать утверждения официальной Москвы о присутствии на территории Азербайджана американских биолабораторий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Мы очень внимательно относимся к любым сигналам, поступающим на этот счет и готовы рассматривать их в рамках партнерского диалога, который у нас развивается с Баку", - заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Нью-Йорке РФ инициировала слушания в рамках Совета Безопасности ООН по угрозам международному миру и безопасности, исходящим от военно-биологической деятельности в различных регионах земного шара, в ходе которых заявила о наличии биолабораторий США на Южном Кавказе, в том числе и в Азербайджане.

По словам Захаровой, эта встреча в Совбезе по формуле Aррии была неформальной. Она объяснила возникшую ситуацию: "Это важный нюанс для понимания. Такую трактовку я тоже не могу принять. Сам факт наличия национальных биолабораторий не является чем-то предосудительным, потому что биолаборатории есть в любой стране, где есть свое здравоохранение».

Дипломат отметила, что вопрос заключается в том, "кто, как и в каких целях, то есть насколько понятно и прозрачно, на основе какого законодательства проводит там свои разработки".

«Когда мы затрагивали вопрос о биолабораториях на Украине и не только там, мы говорили, что биолаборатории находятся под контролем другого государства, которое не граничит с этой страной. А вопрос биобезопасности имеет критическое значение», — заключила представитель МИД РФ.