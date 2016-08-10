 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Задержаны экс-депутат от ПСР и почетный консул Англии

    В результате операций против FETÖ в Кайсери арестованы сотни бизнесменов

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В рамках следственно-оперативных мероприятий против террористической организации FETÖ, проводимых в турецком городе Кайсери, задержан бывший депутат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Оксюз. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он покинул ряды ПСР 30 марта 2014 года. 

    Отметим, что среди арестованных сегодня бизнесменов помимо экс-депутата также и председатель организации провинции Кайсери ПСР Омер Денгиз, покинувший партию 17 апреля 2014 года, и глава местной Торговой палаты, почетный консул Англии в Кайсери Махмут Хичйылмаз. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi