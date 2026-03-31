За попытку нападения на Пашиняна в Армении трем гражданам предъявили обвинения

Троим гражданам Армении предъявлены обвинения в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с попыткой ударить премьер-министра Армении Никола Пашиняна в храме Святой Анны в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Киму Авдалян.

По делу задержаны трое: 18-летние Давид и Микаэл Минасяны, а также общественно-политический деятель Геворк Геворкян.

Давиду Минасяну предъявлены обвинения в хулиганстве (статья 297 УК Армении) и вмешательстве в законную служебную или политическую деятельность должностного лица. Микаэл Минасян обвиняется в пособничестве хулиганству и вмешательстве в законную деятельность должностного лица. Геворку Геворкяну инкриминируются организация хулиганства и организация вмешательства в законную служебную или политическую деятельность должностного лица.

Инцидент произошел утром 29 марта во время богослужения. Когда Пашинян покидал храм, проходя через ряды прихожан, один из присутствующих вступил в словесный конфликт с сотрудником охраны, а другой попытался ударить премьера.