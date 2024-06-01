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Яшар Гюлер: Путь к миру на Южном Кавказе лежит через мирный договор между Баку и Ереваном

Яшар Гюлер: Путь к миру на Южном Кавказе лежит через мирный договор между Баку и Ереваном Путь к достижению устойчивого мира и безопасности в регионе Южного Кавказа лежит через всеобъемлющий мирный договор между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
1 июня 2024 г. 09:57
Яшар Гюлер: Путь к миру на Южном Кавказе лежит через мирный договор между Баку и Ереваном

Путь к достижению устойчивого мира и безопасности в регионе Южного Кавказа лежит через всеобъемлющий мирный договор между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр национальной обороны Яшар Гюлер на полях многонациональных учений Efes-2024.

Он также подчеркнул, что Турция приветствует искренние усилия сторон в мирном процессе.

"Как говорил президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган], нельзя упустить сложившуюся историческую возможность для достижения мира. Также приветствую последние заявления [премьера Армении Никола] Пашиняна. Это правильно как для Армении, так и для армянского общества, и у него реалистичный подход", - сказал Гюлер.

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Версия на азербайджанском языке Yaşar Gülər: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi ilə bağlı mümkün qədər tez müsbət nəticə əldə edilməsini arzulayırıq

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