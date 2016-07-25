Юнкер: ЕС приостановит процесс присоединения Турции, если она введет смертную казнь

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Евросоюз может приостановить переговоры с Турцией о вступлении. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По словам Юнкера, это может произойти если страна примет решение о восстановлении смертной казни.

Напомним, что после попытки госпереворота 17 июля, совершенного сторонниками террористической группировки FETÖ Фетхуллаха Гюлена, в Турции на всех уровнях звучат призывы к возврату смертной казни для тех, кто совершил попытку госпереворота. Турция отменила смертную казнь в 2004 году для соответствия нормам вступления в Евросоюз.