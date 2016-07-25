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    Юнкер: ЕС приостановит процесс присоединения Турции, если она введет смертную казнь

    Турция отменила смертную казнь в 2004 году для соответствия нормам вступления в ЕС

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Евросоюз может приостановить переговоры с Турцией о вступлении. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    По словам Юнкера, это может произойти если страна примет решение о восстановлении смертной казни.

    Напомним, что после попытки госпереворота 17 июля, совершенного сторонниками террористической группировки FETÖ Фетхуллаха Гюлена, в Турции на всех уровнях звучат призывы к возврату смертной казни для тех, кто совершил попытку госпереворота. Турция отменила смертную казнь в 2004 году для соответствия нормам вступления в Евросоюз. 

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