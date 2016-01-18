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    Юкия Амано: Отношения между МАГАТЭ и Ираном вступают в новую фазу

    Нам необходимо полное сотрудничество со стороны Ирана

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ "Отношения между МАГАТЭ и Ираном в настоящее время вступают в новую фазу".

    Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано по итогам своего визита в Тегеран.

    "Мы стремимся к тому, чтобы продолжать делать нашу работу беспристрастно, достоверно и вне политики. Также нам необходимо полное сотрудничество со стороны Ирана", - говорится в заявлении Амано.

    Он отметил, что провел сегодня "очень конструктивные и позитивные переговоры" с вице-президентом и председателем Организации по атомной энергии Ирана Али Акбаром Салехи.

    "Мы договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ", - отметил Амано.

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