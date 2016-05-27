​Вступило в силу соглашение о сохранении водных биоресурсов Каспийского моря

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Вступило в силу соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря, подписанное в сентябре 2014 года между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном, сообщает Report со ссылкой на сайт Российского федерального агентства по рыболовству.

Документ уже прошел ратификацию во всех странах - участницах соглашения, которое определяет принципы и формы сотрудничества в этой сфере, в том числе управление совместными запасами, обязательства по борьбе с незаконным промыслом и меры по воспроизводству водных биоресурсов.

В рамках этого соглашения создана специальная комиссия, которая будет координировать деятельность по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биоресурсов, ежегодно определять общие допустимые уловы и распределять национальные квоты. К полномочиям комиссии относится также регулирование промысла и сохранение совместных водных биоресурсов на основе ограничений, которые могут включать запрет промысла в определенных районах и в отношении отдельных видов ресурсов на определенные периоды.