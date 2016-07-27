В Ереване вооруженная группа взяла в заложники врачей "Скорой помощи"

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Захватившая полк ППС полиции Армении вооруженная группа взяла в заложники бригаду "Скорой помощи".

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил начальник управления информации и по связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

"Этой ночью сообщалось, что на захваченной вооруженной группой территории полка есть еще два раненых. Правоохранительные органы призвали оказать им помощь и получили отказ. С призывом перевезти раненых в больницу обратились также родные. Правоохранители обеспечили все необходимые условия. Однако когда врачи прибыли на место, их взяли в заложники", - написал А.Агаронян на своей странице в Facebook.

Правоохранительные органы в настоящее время ведут переговоры по их освобождению.

По информации министерства здравоохранения Армении, в заложниках у вооруженной группы находится четыре человека: два врача, фельдшер и медсестра.

Напомним, что 17 июля вооруженная группа захватила здание полиции в Ереване. В ходе захвата участники группы убили полицейского и ранили четырех человек. Они требуют освободить координатора армянской оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Кроме того, члены вооруженной группы требуют отставки президента и правительства. 23 июля они отпустили всех заложников, однако продолжают удерживать здание.