Военные самолеты Саудовской Аравии размещены на авиабазе в Турции

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Саудовской Аравии подтвердило прибытие военных самолетов королевства на турецкую базу Инджирлик близ границы с Сирией для участия в воздушной операции против боевиков "ИГИЛ", заявил в эфире саудовского спутникового телеканала "Аль-Арабия" советник министра обороны королевства генерал Ахмед Асири, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Саудовские военные самолеты были размещены на авиабазе Инджирлик в Турции для участия в военно-воздушной операции международной коалиции против "Исламского государства", — сказал Асири.

По его словам, количество задействованных в ударах по территории Сирии истребителей будет зависеть от "намеченных коалицией целей". При этом он подчеркнул, что речь о направлении в Турцию сухопутных войск пока не идет.

"Размещение самолетов в Турции происходит не по какой-то двусторонней договоренности между Саудовской Аравией, а в рамках действий антитеррористической международной коалиции", — отметил Асири.

База Инджирлик находится в 8 километрах от турецкого города Адана близ сирийской границы.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что военные самолеты Саудовской Аравии могут прибыть на турецкую авиабазу Инджирлик в ближайшие дни.