Внешний долг Грузии в 2025 году вырос на 8%

Внешний государственный долг Грузии на конец 2025 года составил $9,29 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил Минфин Грузии.

На конец 2024 года госдолг Грузии оценивался в $8,59 млрд. Таким образом, в 2025 году долг увеличился на 8,1%.

Согласно данным ведомства, основная часть долга приходится на заимствования от международных финансовых институтов - $6,904 млрд или порядка 74,3% всей задолженности.

Долг по двусторонним заимствованиям достиг $1,587 млрд. При этом основными странами-кредиторами Грузии на конец 2025 года являются: Франция ($872,9 млн), Германия ($580,2 млн) и Япония ($112,5 млн).

Кроме того, объем долга по евробондам составляет $500 млн, задолженность Национального банка - $301 млн.