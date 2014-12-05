Верховный представитель ЕC посетит Турцию

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини 8-9 декабря посетит с официальным визитом Турцию. Как сообщили Report в пресс-службе ЕС, в ходе визита Ф.Могерини будут сопровождать комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан и комиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес. В ходе визита будут обсуждены вопросы развития сотрудничества между Турцией и Евросоюзом, перспективы вступления Турции в ЕС, ситуация в Ираке и Сирии.