Венгрия и Словакия заблокировали ответ ЕС на принятие Грузией закона об иноагентах

Венгрия и Словакия заблокировали заявление от имени всех 27-ми государств ЕС относительно принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".

Венгрия и Словакия заблокировали заявление от имени всех 27-ми государств ЕС относительно принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на Еврокомиссию.

В ЕК заявили, что само заявление будет сделано в ином формате.

Отметим, что вчера парламент Грузии принял проект закон об иноагентах в третьем чтении. Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона.

Ранее министры иностранных дел 12 государств ЕС призвали зафиксировать, какие ответные меры последуют со стороны Брюсселя в случае окончательного принятия спорного закона.

Кроме того, Европарламент принял жесткую резолюцию, в которой перечислены рекомендуемые ответные действия. В их числе персональные санкции, пересмотр безвизового режима Грузии и ЕС, приостановка финансовой помощи, отказ в начале переговоров о вступлении страны в сообщество.