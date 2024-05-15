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Венгрия и Словакия заблокировали ответ ЕС на принятие Грузией закона об иноагентах

Венгрия и Словакия заблокировали ответ ЕС на принятие Грузией закона об иноагентах Венгрия и Словакия заблокировали заявление от имени всех 27-ми государств ЕС относительно принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".
В регионе
15 мая 2024 г. 10:13
Венгрия и Словакия заблокировали ответ ЕС на принятие Грузией закона об иноагентах

Венгрия и Словакия заблокировали заявление от имени всех 27-ми государств ЕС относительно принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на Еврокомиссию.

В ЕК заявили, что само заявление будет сделано в ином формате.

Отметим, что вчера парламент Грузии принял проект закон об иноагентах в третьем чтении. Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона.

Ранее министры иностранных дел 12 государств ЕС призвали зафиксировать, какие ответные меры последуют со стороны Брюсселя в случае окончательного принятия спорного закона.

Кроме того, Европарламент принял жесткую резолюцию, в которой перечислены рекомендуемые ответные действия. В их числе персональные санкции, пересмотр безвизового режима Грузии и ЕС, приостановка финансовой помощи, отказ в начале переговоров о вступлении страны в сообщество.

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Версия на английском языке Hungary, Slovakia block EU's response to Georgia's adoption of foreign agents law

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