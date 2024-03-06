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В Воронеже загорелся частный пансионат, эвакуированы свыше 50 пациентов

В Воронеже загорелся частный пансионат, эвакуированы свыше 50 пациентов Пожар произошел в частном пансионате в Воронеже, эвакуировано 52 пациента.
В регионе
6 марта 2024 г. 09:14
В Воронеже загорелся частный пансионат, эвакуированы свыше 50 пациентов

Пожар произошел в частном пансионате в Воронеже, эвакуировано 52 пациента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"В Коминтерновском районе Воронежа загорелся частный пансионат. Причины установят специалисты. Но главное, что наши спасатели в очередной раз проявили свой высокий профессиональный уровень. Они в кратчайшее время эвакуировали около 50 лежачих пациентов", - отметил он.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, горит кровля двухэтажного здания на площади 200 кв. м. По информации администрации, внутри находились 52 человека: 49 пациентов, 3 человека персонала. В кратчайшие сроки пожарным удалось вынести всех пациентов. "Тушение продолжается. На месте работают 66 специалистов и 24 единицы техники", - сообщили в ведомстве.

Пожарные локализовали пожар. Пострадавших нет.

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Версия на английском языке Private boarding house ablaze in Russia's Voronezh

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