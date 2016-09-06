В Турции выданы ордера на арест 147 учителей

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Прокуратура Турции санкционировала арест 147 учителей в провинции Кайсери по обвинению в связях с террористической организацией (FETÖ) Фетхуллаха Гюлена.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в операции по задержанию этих учителей задействованы около 400 полицейских.

Все фигуранты данного дела ранее были отстранены от работы и обвиняются в "нарушении Конституции, попытке свергнуть турецкое правительство и членстве в вооруженной террористической организации".