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    В Турции в связи с попыткой госпереворота принято решение об аресте еще 788 подозреваемых

    Среди них также 12 генералов, 1 адмирал, полицейские, педагоги и солдаты

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В рамках следствия, проводимого в Турции в связи с попыткой госпереворота сторонниками Фетхуллаха Гюлена (FETO - террористическая организация), принято решение об аресте еще 788 подозреваемых. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в связи с этим Стамбульский дворец правосудия вынес решение. 

    Среди них есть также 12 генералов, 1 адмирал, полицейские, педагоги и солдаты.  

    Кроме того, ожидается судебный процесс еще над 1 522 подозреваемыми в попытке военного переворота. 

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