В Турции в связи с попыткой госпереворота принято решение об аресте еще 788 подозреваемых

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В рамках следствия, проводимого в Турции в связи с попыткой госпереворота сторонниками Фетхуллаха Гюлена (FETO - террористическая организация), принято решение об аресте еще 788 подозреваемых.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, в связи с этим Стамбульский дворец правосудия вынес решение.

Среди них есть также 12 генералов, 1 адмирал, полицейские, педагоги и солдаты.

Кроме того, ожидается судебный процесс еще над 1 522 подозреваемыми в попытке военного переворота.