В Турции в результате очередного теракта погиб один военнослужащий, трое ранены

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Ван совершен террористический акт.
Как сообщает Report со ссылкой на Мilliyet, случай произошел в квартале Гаджибекир района Эдремит во время проезда бронированного военного автомобиля.
Согласно информации, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное террористами РПК на дороге, в результате чего погиб один военнослужащий, еще один ранен. Помимо этого пострадали двое сотрудников полиции.
В целях обезвреживания террористов в регионе начаты крупномасштабные операции.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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