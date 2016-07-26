В Турции в результате очередного теракта погиб один военнослужащий, трое ранены

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ В турецкой провинции Ван совершен террористический акт.

Как сообщает Report со ссылкой на Мilliyet, случай произошел в квартале Гаджибекир района Эдремит во время проезда бронированного военного автомобиля.

Согласно информации, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное террористами РПК на дороге, в результате чего погиб один военнослужащий, еще один ранен. Помимо этого пострадали двое сотрудников полиции.

В целях обезвреживания террористов в регионе начаты крупномасштабные операции.