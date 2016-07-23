В Турции в отношении 126 генералов и адмиралов избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Турции за попытку государственного переворота задержаны 133 генерала и адмирала.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", в отношении 126 из них избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении этих военнослужащих выдвинуто обвинение по ст. "Инициатива к вооруженному мятежу в Турции", "Инициатива препятствия работе законодательного органа", "Нарушение конституции", "Покушение и нападение на президента", "Создание и управление вооруженной террористической организацией", "Членство в вооруженной террористической организации", "Инициатива к перевороту" и т.д.

Согласно информации, освобождены 3 генерал-майора и 1 контр-адмирал, следствие по делу 1 генерал-майора и 1 генерал-полковника продолжается.

Отметим, что при предотвращении попытки государственного переворота в Турции погибли 246 человек, 2 185 были ранены. За попытку государственного переворота задержаны 10 607 человек, в отношении 4 496 человек избрана мера пресечения в виде ареста.