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    В Турции произошло тяжелое ДТП, 6 человек погибли ​

    Четверо из них являются членами одной семьи

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в районе Аладжа турецкой провинции Чорум погибли 6 человек, в том числе один ребенок.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, автомобиль, возвращавшийся с поминок, столкнулся с TIR-ом. 

    Согласно информации, погибли все пассажиры и водитель легкового автомобиля. Четверо из них являются членами одной семьи (муж, жена и двое сыновей - 19 лет и 2 года). 

    В результате аварии пострадал также водитель TIR.

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