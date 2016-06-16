В Турции произошло тяжелое ДТП, 6 человек погибли ​

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в районе Аладжа турецкой провинции Чорум погибли 6 человек, в том числе один ребенок.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, автомобиль, возвращавшийся с поминок, столкнулся с TIR-ом.

Согласно информации, погибли все пассажиры и водитель легкового автомобиля. Четверо из них являются членами одной семьи (муж, жена и двое сыновей - 19 лет и 2 года).

В результате аварии пострадал также водитель TIR.