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    В Турции курды убили троих военнослужащих страны

    Убиты офицер, сержант и солдат, которые были направлены на разведку местности перед прохождением военной колонны

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Трое турецких военнослужащих убиты курдскими боевиками в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в сообщении Генштаба Турции говорится, что убиты офицер, сержант и солдат, которые были направлены на разведку местности перед прохождением военной колонны.

    Прибывшие на помощь сотрудники в сопровождении вертолетов и спецназа обезвредили одного вооруженного террориста. Ведется розыск остальных нападавших.

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