В Турции курды убили троих военнослужащих страны

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Трое турецких военнослужащих убиты курдскими боевиками в провинции Ширнак на юго-востоке страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в сообщении Генштаба Турции говорится, что убиты офицер, сержант и солдат, которые были направлены на разведку местности перед прохождением военной колонны.

Прибывшие на помощь сотрудники в сопровождении вертолетов и спецназа обезвредили одного вооруженного террориста. Ведется розыск остальных нападавших.