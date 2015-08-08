 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции курдские боевики убили еще одного полицейского

    Инцидент произошел в Джизре

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Турецкий полицейский погиб в городе Джизре провинции Ширнак на юго-востоке страны после того, как в ходе уличных беспорядков полицейская бронемашина была обстреляна из гранатомета курдскими боевиками.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, полицейские на бронетехнике прибыли для разгона участников уличных беспорядков, организованных боевиками запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). 

    Одну из бронемашин боевики обстреляли из гранатомета, находившийся в ней полицейский погиб. Три человека, в том числе сотрудник полиции, получили ранения и доставлены в больницу. Проводится операция по розыску и нейтрализации боевиков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi