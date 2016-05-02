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    ​В Тбилиси cостоится конференция по безопасности Грузии с участием генсека ОБСЕ

    Конференция организована министерством обороны Грузии при содействии Атлантического совета США

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Международная ежегодная конференция по вопросам обороны и безопасности Грузии состоится в Тбилиси 24-25 мая. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на форуме будут обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, воздействия проблем современного международного порядка на малые страны и ряд других вопросов.

    В форуме примут участие члены правительства и парламента Грузии, представители неправительственных организаций, эксперты, а также около 300 зарубежных гостей. Как сообщили организаторы конференции, среди участников будут специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай и генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер.

    Конференция организована министерством обороны Грузии при содействии Атлантического совета США.


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