В Стамбуле задержаны два российских шпиона, подозреваемые в убийстве

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В результате совместной операции местного отделения Национальной разведывательной организации Турции и управления безопасности Стамбула были задержаны два шпиона из России.
Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.
Согласно информации, 52-летний Юрий Анисимов и 55-летний Александр Смирнов подозреваются в убийстве чеченского командира Вахида Еделгириева. Покушение было совершено 1 ноября 2015 года.
Задержанные отказались отвечать на вопросы. Суд избрал в отношении обоих граждан РФ меру пресечения в виде ареста.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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