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    В Стамбуле задержаны два российских шпиона, подозреваемые в убийстве

    Суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В результате совместной операции местного отделения Национальной разведывательной организации Турции и управления безопасности Стамбула были задержаны два шпиона из России. 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, 52-летний Юрий Анисимов и 55-летний Александр Смирнов подозреваются в убийстве чеченского командира Вахида Еделгириева. Покушение было совершено 1 ноября 2015 года. 

    Задержанные отказались отвечать на вопросы. Суд избрал в отношении обоих граждан РФ меру пресечения в виде ареста.

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