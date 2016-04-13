В Стамбуле задержаны два российских шпиона, подозреваемые в убийстве

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В результате совместной операции местного отделения Национальной разведывательной организации Турции и управления безопасности Стамбула были задержаны два шпиона из России.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, 52-летний Юрий Анисимов и 55-летний Александр Смирнов подозреваются в убийстве чеченского командира Вахида Еделгириева. Покушение было совершено 1 ноября 2015 года.

Задержанные отказались отвечать на вопросы. Суд избрал в отношении обоих граждан РФ меру пресечения в виде ареста.