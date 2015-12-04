 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Стамбуле задержан гражданин Израиля по обвинению в контрабанде человеческих органов в Азербайджане и других странах - ФОТО/ВИДЕО

    Вместе с ним арестованы 7 израильтян, причастных к поиску доноров и проведению незаконных операций по трансплантации органов

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Турции задержан объявленный по линии Интерпола в международный розыск и обвиняющийся в контрабанде человеческих органов в Азербайджане и других странах гражданин Израиля Борис Вольфман.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Б.Вольфман арестован в Стамбуле сотрудниками местного отдела по борьбе с контрабандой.

    Отметим, что вместе с ним арестованы еще 7 израильтян, обвиняющихся в контрабанде органов и незаконной трансплантации в постсоветских республиках и странах Восточной Европы.

    Согласно материалам уголовного дела, в 2008-2014 гг. члены группировки, в которую также входил Б.Вольфман, занимались в Косово, Азербайджане, Турции и Шри-Ланке поисками доноров и проводили в больницах незаконные операции по трансплантации органов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi