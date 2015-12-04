​В Стамбуле задержан гражданин Израиля по обвинению в контрабанде человеческих органов в Азербайджане и других странах - ФОТО/ВИДЕО

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В Турции задержан объявленный по линии Интерпола в международный розыск и обвиняющийся в контрабанде человеческих органов в Азербайджане и других странах гражданин Израиля Борис Вольфман.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Б.Вольфман арестован в Стамбуле сотрудниками местного отдела по борьбе с контрабандой.

Отметим, что вместе с ним арестованы еще 7 израильтян, обвиняющихся в контрабанде органов и незаконной трансплантации в постсоветских республиках и странах Восточной Европы.

Согласно материалам уголовного дела, в 2008-2014 гг. члены группировки, в которую также входил Б.Вольфман, занимались в Косово, Азербайджане, Турции и Шри-Ланке поисками доноров и проводили в больницах незаконные операции по трансплантации органов.