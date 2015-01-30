В Стамбуле совершено вооруженное нападение на полицейский участок

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ На стамбульской площади Таксим совершено вооруженное нападение на полицейский участок.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, предполагается, что огонь по полицейскому участку открыла женщина, которая бежала, оставив автомат на месте преступления.

Полицейские приступили к оперативно-поисковым работам по задержанию подозреваемого лица.

Жертв и пострадавших нет.

Вслед за инцидентом поступил сигнал тревоги о подозрительном пакете на площади Таксим.