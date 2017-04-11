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    В Сирии двое российских военнослужащих погибли, один ранен

    Минобороны РФ: Военнослужащие подверглись минометному обстрелу со стороны боевиков

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Двое российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в Сирии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом подтвердили в пресс-службе минобороны России. 

    Еще один контрактник ранен, за его жизнь борются медики.

    В ведомстве отметили, что военнослужащие подверглись минометному обстрелу со стороны боевиков во время пребывания в одном из подразделений сирийских войск. Там они находились в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером, российским военным советником.

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