В результате теракта в Турции погибли трое сотрудников полиции

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В турецком городе Мардин совершен теракт.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу, случай произошел на автомобильной дороге Кызылтепе-Вираншехир во время проезда бронированного полицейского автомобиля.
Согласно информации, в результате приведения в действие самодельного взрывного устройства, заложенного на дороге террористами РПК , погибли трое сотрудников полиции.
В регионе начались крупномасштабные операции по обезвреживанию террористов.
News DepartmentАвтор новости
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