В рамках инициативы "Мост мира" будут организованы взаимные визиты делегаций Баку и Еревана

В рамках инициативы "Мост мира" будут организованы взаимные визиты в Баку и Ереван представителей гражданского общества и экспертов Азербайджана и Армении на постоянной основе.

Как передает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил член группы представителей гражданского общества Арег Кочинян, посетивший Баку 21-22 ноября в составе группы из четырех человек.

Он отметил, что как в Армении, так и в Азербайджане в организации визита и обеспечении безопасности участвовали соответствующие структуры:

"Мы спросили наших азербайджанских коллег, как они себя чувствуют в Ереване. Они ответили, что вполне безопасно. То же самое я могу сказать и о нашей безопасности"