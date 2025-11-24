Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 13:11
    В рамках инициативы Мост мира будут организованы взаимные визиты делегаций Баку и Еревана

    В рамках инициативы "Мост мира" будут организованы взаимные визиты в Баку и Ереван представителей гражданского общества и экспертов Азербайджана и Армении на постоянной основе.

    Как передает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил член группы представителей гражданского общества Арег Кочинян, посетивший Баку 21-22 ноября в составе группы из четырех человек.

    Он отметил, что как в Армении, так и в Азербайджане в организации визита и обеспечении безопасности участвовали соответствующие структуры:

    "Мы спросили наших азербайджанских коллег, как они себя чувствуют в Ереване. Они ответили, что вполне безопасно. То же самое я могу сказать и о нашей безопасности"

    Армения Азербайджан взаимные визиты Инициатива "Мост мира"
    13:32

