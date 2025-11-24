В рамках инициативы "Мост мира" будут организованы взаимные визиты делегаций Баку и Еревана
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 13:11
В рамках инициативы "Мост мира" будут организованы взаимные визиты в Баку и Ереван представителей гражданского общества и экспертов Азербайджана и Армении на постоянной основе.
Как передает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил член группы представителей гражданского общества Арег Кочинян, посетивший Баку 21-22 ноября в составе группы из четырех человек.
Он отметил, что как в Армении, так и в Азербайджане в организации визита и обеспечении безопасности участвовали соответствующие структуры:
"Мы спросили наших азербайджанских коллег, как они себя чувствуют в Ереване. Они ответили, что вполне безопасно. То же самое я могу сказать и о нашей безопасности"
Последние новости
13:32
Счетная палата и ACCA расширяют сотрудничество в сфере аудита и бухгалтерского учетаФинансы
13:22
Представитель ТРСК призвал тюркский мир к единству вокруг Зангезурского коридораВнешняя политика
13:11
В рамках инициативы "Мост мира" будут организованы взаимные визиты делегаций Баку и ЕреванаВ регионе
13:10
Фото
Азербайджан и Иран обсудили роль совместных проектов в развитии транспортных коридоровВнешняя политика
13:05
Стубб и Мелони отправятся с визитом в ВашингтонДругие страны
13:03
Депутат: Зангезурский коридор принесет выгоду всем странамВнутренняя политика
13:03
ФК "Карабах" в гостевом матче с "Наполи" поддержат более 1 000 болельщиковФутбол
13:01
Венгерский эксперт: Зангезурский коридор укрепит торговые маршруты тюркского мираВнешняя политика
12:56