В Петербурге на двух станциях метро прогремели взрывы, 10 человек погибли - ОБНОВЛЕНО-2

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ По предварительным данным, 10 человек погибли при взрыве в Санкт-Петербургском метро.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации Life.ru, число пострадавших на данный момент составляет 30 человек. Число раненых и погибших, отмечают медики, может возрасти.

***16:15

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Взрывы произошли на двух станциях метро в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Так, взрывы прогремели на станциях "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Людей со станций эвакуируют, на станциях наблюдается задымление.

*** 16:00

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге в вагоне метро прогремел взрыв, сообщает Report со ссылкой на Life.ru.

По сообщению пресс-службы метрополитена, взрыв произошел на станции "Сенная".

По данным очевидцев, есть жертвы.

Сотрудники силовых ведомств выехали на место.