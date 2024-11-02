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В парламенте Грузии назвали важным событием проведение COP29 в одной из стран Южного Кавказа

В парламенте Грузии назвали важным событием проведение COP29 в одной из стран Южного Кавказа В парламенте Грузии назвали проведение столь масштабной климатической конференции, как COP29, в регионе Южного Кавказа.
В регионе
2 ноября 2024 г. 15:55
В парламенте Грузии назвали важным событием проведение COP29 в одной из стран Южного Кавказа

В парламенте Грузии назвали важным событием проведение столь масштабной климатической конференции, как COP29, в одной из стран Южного Кавказа.

В беседе с грузинским бюро Report председатель комитета по международным отношениям грузинского парламента Николоз Самхарадзе подчеркнул, что проведение COP29 в Азербайджане важное событие и для самой Грузии.

"Прежде всего я поздравляю Азербайджан с проведением такого мероприятия международного уровня. Организация COP29 в Баку очень важна как для Южного Кавказа, так и для Азербайджана", - сказал он.

По словам Самхарадзе, избрание председателем COP29 говорит об авторитете Азербайджана на мировой арене. "Мы очень рады, что эта конференция будет организована в Баку. На прошлой неделе в Грузии прошли парламентские выборы. В ближайшие дни парламент соберется в новом составе, и мы будем держать в центре внимания расширение связей с Азербайджаном. Уверен, что в предстоящие четыре года дружеские и братские отношения между двумя странами будут еще больше развиваться. Изменение климата - это глобальная проблема, которая не обходит стороной и Кавказский регион", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı deputat: COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi Cənubi Qafqaz üçün mühüm hadisədir

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