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В парламенте Эстонии предложили лишить граждан РФ права голоса

В парламенте Эстонии предложили лишить граждан РФ права голоса В парламенте Эстонии предложили внести поправки в конституцию страны для того, чтобы лишить граждан третьих стран, в том числе и РФ, а также лиц с неопределенным гражданством, права голоса на выборах в местные органы самоуправления.
В регионе
22 октября 2024 г. 13:14
В парламенте Эстонии предложили лишить граждан РФ права голоса

В парламенте Эстонии предложили внести поправки в конституцию страны для того, чтобы лишить граждан третьих стран, в том числе и РФ, а также лиц с неопределенным гражданством, права голоса на выборах в местные органы самоуправления.

Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ.

Соответствующие поправки в конституцию инициировала оппозиционная партия Isamaa.

Согласно конституции Эстонии, право голоса на муниципальных выборах сейчас имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, граждане третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане республики и других стран ЕС.

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