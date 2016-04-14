В парламент Армении представлен проект заявления о выходе страны из ЕАЭС

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Председатель партии "Свободные демократы" Хачатур Кокобелян представил в парламент проект заявления "О начале процедуры прекращения членства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, решение обосновано тем, что за год членства Армении в этом союзе не были реализованы предусмотренные шаги, в частности, направленные на интеграцию стран и повышение уровня их благосостояния.

По мнению руководителя партии, наоборот, за прошедший год экспорт Армении в страны ЕАЭС значительно сократился.

В проекте заявления отмечается, что вступление в ЕАЭС привело к изоляции Армении и сокращению иностранных инвестиций.