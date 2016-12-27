В ОДКБ не смогли выбрать нового генерального секретаря

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ На заседании сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Санкт-Петербурге из-за отсутствия делегации Беларуси было принято решение отложить вопрос о назначении нового генерального секретаря.

Как передает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом сообщил генсек ОДКБ Николай Бордюжа журналистам.

По его словам, лидеры России, Армении, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана приняли решение перенести этот вопрос на апрель 2017 года.

"Договорились, что в апреле 2017 года состоится очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, где в том числе будет рассмотрен вопрос о генеральном секретаре. Этот вопрос сегодня не рассматривался в связи с тем, что не было кворума", - заявил Н.Бордюжа.