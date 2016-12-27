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    В ОДКБ не смогли выбрать нового генерального секретаря

    Принято решение перенести этот вопрос на апрель 2017 года

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ На заседании  сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Санкт-Петербурге  из-за отсутствия делегации Беларуси было принято решение отложить вопрос о назначении нового генерального секретаря.

    Как передает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом сообщил генсек ОДКБ Николай Бордюжа журналистам.

    По его словам, лидеры России, Армении, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана приняли решение перенести этот вопрос на апрель 2017 года.

    "Договорились, что в апреле 2017 года состоится очередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, где в том числе будет рассмотрен вопрос о генеральном секретаре. Этот вопрос сегодня не рассматривался в связи с тем, что не было кворума", - заявил Н.Бордюжа.

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