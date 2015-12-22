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    ​В Москве задержан бывший вице-премьер Узбекистана

    Валерий Атаев обвиняется в растрате бюджета и злоупотреблении властью

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции Москвы по требованию узбекских властей задержали бывшего вице-премьера Узбекистана Валерия Атаева, который обвиняется на родине в растрате бюджета и злоупотреблении властью, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ. 

    При этом российский МИД отказался передать Атаева узбекским властям, поскольку Атаев принял российское гражданство.

    Задержанного отпустили, однако потребовали явиться в прокуратуру для дачи показаний.

    Сам Атаев утверждает, что невиновен, и заявляет, что узбекские власти начали на него охоту после того, как он принял российское гражданство.

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