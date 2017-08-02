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    В Москве подрались рабочие-строители из Армении и Узбекистана

    Порядка 40 мигрантов, вооружившись лопатами, молотками, кувалдами и железной арматурой, устроили драку на стройплощадке

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Порядка 40 мигрантов, вооружившись лопатами, молотками, кувалдами и железной арматурой, устроили днем во вторник драку на стройплощадке жилого комплекса "Бунинские луга" в Коммунарке, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В драке участвовали две бригады строителей из Узбекистана и Армении. На место происшествия была вызвана полиция.

    В результате потасовки, по данным столичного ГУ МВД, пострадали шесть человек, которых госпитализировали. Как сообщили в полиции, конфликт начался после того, как один из строителей начал выбрасывать мусор с кровли.

    По факту драки возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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