В МИД Турции определяется список сотрудников, которые будут уволены

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел Турции создана комиссия для установления сотрудников, связанных с террористической организацией FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, в настоящее время определяется список сотрудников, которые будут уволены: "Члены FETÖ проникли в министерство иностранных дел Турции в период, когда были самые сложные экзаменационные вопросы. Эти вопросы были розданы участникам до начала экзаменов".