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    В мечетях Кыргызстана помолятся за погибших в Мьянме

    Во всех мечетях Кыргзыстана 8 сентября прочтут молитвы в память о жертвах событий в Мьянме

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Во всех мечетях Кыргызстана 8 сентября прочтут молитвы в память о жертвах событий в Мьянме.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК).

    "В пятницу, 8 сентября, во всех мечетях страны помолимся за погибших в Мьянме, попросим Всевышнего остановить насилие и сделать так, чтобы это не повторялось", - говорится в сообщении управления.

    Ранее ДУМК республики назвало происходящее в Мьянме притеснением мусульман и нарушением прав человека. Муфтият также призвал кыргызстанцев выражать свое мнение мирным способом.

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