В Киеве обсужден вопрос продвижения проекта резолюции о затянувшихся конфликтах на пространстве ГУАМ

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ 16-17 сентября в Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 35-е заседание Совета национальных координаторов (СНК) ГУАМ. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ГУАМ, на заседании состоявшемся под председательством генерального секретаря Валерия Чечелашвили, принял участие начальник Управления региональной безопасности Министерства иностранных дел Азербайджана Тофик Мусаев.

СНК рассмотрел вопрос продвижения проекта резолюции "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития" Генеральной Ассамблеи ООН.

Также был обсужден комплекс вопросов отраслевого сотрудничества ГУАМ, в частности, в области экономики и торговли, транспорта, борьбы с преступностью; вопросы сотрудничества ГУАМ с другими государствами и международными организациями, а также состояние сотрудничества государств-членов ГУАМ в международных организациях.

Также СНК подготовил материалы очередной встречи министров иностранных дел стран организации (СМИД) в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.