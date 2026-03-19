В Иране казнили трех участников январских протестов

В Иране казнены трое осужденных, признанных виновными в гибели сотрудников органов безопасности в ходе январских протестов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

Согласно информации, после утверждения постановления Верховным судом в городе Куме были казнены Мехди Гасими, Салех Мохаммади и Саид Давуди, признанные виновными в убийстве двух сотрудников полиции.

Отметим, что в результате инфляции и рекордного резкого обесценивания национальной валюты по отношению к доллару в январе текущего года в Иране прошли крупнейшие за последние три года акции протеста.