В Гюмри повесился 27-летний мужчина

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Гюмри молодой мужчина покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В пресс-службе полиции сообщили, что сигнал о происшедшем поступил около 08:30 часов 15 декабря из Службы скорой помощи.

По словам начальника управления по связям со СМИ Эдгара Джанояна, прибывшая по вызову оперативная группа обнаружила тело. По всей видимости, 27-летний молодой человек повесился. Назначена экспертиза.