В Гюмри повесился 27-летний мужчина

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Гюмри молодой мужчина покончил жизнь самоубийством.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
В пресс-службе полиции сообщили, что сигнал о происшедшем поступил около 08:30 часов 15 декабря из Службы скорой помощи.
По словам начальника управления по связям со СМИ Эдгара Джанояна, прибывшая по вызову оперативная группа обнаружила тело. По всей видимости, 27-летний молодой человек повесился. Назначена экспертиза.
Viktoriya PiriyevaАвтор новости
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