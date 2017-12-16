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    В Гюмри повесился 27-летний мужчина

    Тело обнаружила прибывшая по вызову оперативная группа

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Гюмри молодой мужчина покончил жизнь самоубийством. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    В пресс-службе полиции сообщили, что сигнал о происшедшем поступил около 08:30 часов 15 декабря из Службы скорой помощи.

    По словам начальника управления по связям со СМИ Эдгара Джанояна, прибывшая по вызову оперативная группа обнаружила тело. По всей видимости, 27-летний молодой человек повесился. Назначена экспертиза.

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