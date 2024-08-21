О нас

В Грузии растет число случаев заражения COVID-19

В Грузии растет число случаев заражения COVID-19 В Грузии возросло число случаев заражения COVID-19.
В регионе
21 августа 2024 г. 10:30
В Грузии растет число случаев заражения COVID-19

В Грузии возросло число случаев заражения COVID-19.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал глава Национальной группы технических консультантов страны по иммунизации Иване Чхаидзе.

По его словам, за последние три недели наблюдается рост заболеваемости.

"Данные, касающиеся лабораторно подтвержденных случаев свидетельствуют о том, что в Грузии зарегистрировано больше всего случаев коронавируса, что не характерно для летнего сезона. Последний лабораторный случай гриппа зарегистрирован в начале июля", - подчеркнул он.

Глава Нацгруппы отмечает, что вирусные заболевания по большей части протекают в легкой форме.



Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Georgia faces unexpected summer spike in coronavirus infections
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda COVID-19-a yoluxma halları artıb

Другие новости из категории

Министр обороны Армении оштрафован за финансовые нарушения в партии Пашиняна
Министр обороны Армении оштрафован за финансовые нарушения в партии Пашиняна
20 августа 2024 г. 20:49
Турецкий ЦБ сохранил ставку на уровне 50% годовых
Турецкий ЦБ сохранил ставку на уровне 50% годовых
20 августа 2024 г. 17:45
Посольства Сербии в двух городах Европы получили предупреждения о подготовке терактов
Посольства Сербии в двух городах Европы получили предупреждения о подготовке терактов
20 августа 2024 г. 12:56
В Грузинской мечте призвали к изменениям в Конституцию в случае восстановления территориальной целостности
В "Грузинской мечте" призвали к изменениям в Конституцию в случае восстановления территориальной целостности
20 августа 2024 г. 11:50
Глава департамента МИД РФ: Армения попала на крючок западников
Глава департамента МИД РФ: Армения попала на крючок "западников"
20 августа 2024 г. 11:36
Турция провела очередную операцию в Ираке
Турция провела очередную операцию в Ираке
20 августа 2024 г. 11:31
В Турции конфискованы тысячи единиц незаконного оружия
В Турции конфискованы тысячи единиц незаконного оружия
20 августа 2024 г. 10:11
Иран потребовал у США доказательств его вмешательства в президентские выборы
Иран потребовал у США доказательств его вмешательства в президентские выборы
20 августа 2024 г. 04:51
СМИ: Исследование выявило небезопасность почти 90% армянских коньяков
СМИ: Исследование выявило небезопасность почти 90% армянских коньяков
20 августа 2024 г. 02:50
Кобахидзе: Украина должна пересмотреть решение о высылке посла Грузии из страны
Кобахидзе: Украина должна пересмотреть решение о высылке посла Грузии из страны
19 августа 2024 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi