В Грузии растет число случаев заражения COVID-19

В Грузии возросло число случаев заражения COVID-19.

В Грузии возросло число случаев заражения COVID-19.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал глава Национальной группы технических консультантов страны по иммунизации Иване Чхаидзе.

По его словам, за последние три недели наблюдается рост заболеваемости.

"Данные, касающиеся лабораторно подтвержденных случаев свидетельствуют о том, что в Грузии зарегистрировано больше всего случаев коронавируса, что не характерно для летнего сезона. Последний лабораторный случай гриппа зарегистрирован в начале июля", - подчеркнул он.

Глава Нацгруппы отмечает, что вирусные заболевания по большей части протекают в легкой форме.





