В Грузии отложили внедрение новых учебников в азербайджаноязычных школах

В Грузии отложено внедрение новых учебников в азербайджаноязычных школах.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию об этом распространило министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.

До 2019-2020 учебного года будет издано 34 новых учебника по 13 предметам для грузиноязычных школ страны.

Учебники для I-IV и V-VI классов подготовлены в новом дизайне. До начала нового учебного года учебники будут изданы, и затем их раздадут во все школы.

В 2020 году их переведут на языки нацменьшинств - азербайджанский, армянский и русский. К применению переведенных учебников в негрузиноязычных школах приступят в 2020-2021 учебном году.

Отметим, что в Грузии предусматривалось издание для 2019-2020 учебного года учебников, подготовленных в соответствии с новым национальным планом для учащихся I-VI классов негрузиноязычных школ.