В Ереване студенты проводят акцию протеста

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Армении группа студентов объявила забастовку и проводит возле здания Ереванского государственного университета (ЕГУ) акцию протеста в связи с инициированным министерством обороны этой страны законопроектом, ограничивающим право на отсрочку от армии, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Митингующие студенты скандируют: "Отсрочка будет!", "Преподаватель, присоединяйся!". Они проходят по корпусам всех факультетов вуза и призывают присоединиться к акции. Однако служба охраны университета пускает группы протестующих не во все корпуса.

Далее студенты двинулись шествием к зданию экономического факультета, призывая присоединиться к забастовке.

Отметим, в связи с сообщениями о ликвидации права на отсрочку от армии в соответствии с проектами о военной службе ранее студенты провели акции напротив зданий парламента, минобороны и минобразования Армении.