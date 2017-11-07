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    В Ереване студенты проводят акцию протеста

    Они протестуют в связи с инициированным минобороны этой страны законопроектом, ограничивающим право на отсрочку от армии

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/  В Армении группа студентов  объявила забастовку и проводит возле здания Ереванского государственного университета (ЕГУ) акцию протеста в связи с инициированным министерством обороны этой страны законопроектом, ограничивающим право на отсрочку от армии, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Митингующие студенты скандируют: "Отсрочка будет!", "Преподаватель, присоединяйся!". Они проходят по корпусам всех факультетов вуза и призывают присоединиться к акции. Однако служба охраны университета пускает группы протестующих не во все корпуса.

    Далее студенты двинулись шествием к зданию экономического факультета, призывая присоединиться к забастовке.

    Отметим, в связи с сообщениями о ликвидации права на отсрочку от армии в соответствии с проектами о военной службе ранее студенты провели акции напротив зданий парламента, минобороны и минобразования Армении. 

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