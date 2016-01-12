В результате взрыва в центре Стамбула погибли 10 человек, 15 получили ранения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В результате взрыва в Стамбуле погибли по меньше мере 10 человек, 15 получили ранения. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, заявили представители местной власти.

***13:27

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ По предварительным данным, в результате взрыва на площади Султанахмет в Стамбуле погибли по меньшей мере 9 туристов из Германии, сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

*** 12:40

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В центре Стамбула прогремел мощный взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, взрыв произошел на площади Султанахмет.

Согласно информации, в результате взрыва есть погибшие и раненые.

По данным местных СМИ, среди пострадавших есть туристы из Германии.

На месте происшествия работают полицейские. Причина взрыва пока не установлена.