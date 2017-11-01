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    В армянской тюрьме произошел серьезный инцидент

    Заключенные жгли постельные принадлежности и выламывали двери камер

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В уголовно-исполнительном учреждении "Горис" министерства юстиции Армении произошел серьезный инцидент, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

    Как отмечается, во время проводимых сотрудниками Следственного комитета и УИУ следственных и судебных действий в режимном здании между арестованными и осужденными возник конфликт. Заключенные стали бить в двери и оскорблять друг друга.

    Как сообщает источник, некоторые заключенные стали бросать из окошек в дверях камер зажженные постельные принадлежности и бытовые предметы. В результате действий заключенных повреждено несколько дверей.

    В результате инцидента пострадавших нет.

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