В Армении задержали подозреваемого в убийстве главы общины и офицера полиции

Задержан подозреваемый в убийстве главы сельской общины Паракар Армавирской области на западе Армении, оппозиционного политика Володи Григоряна и оперативника Главного управления уголовного розыска полиции Карена Абрамяна.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, криминальная полиция МВД совместно с сотрудниками других полицейских подразделений в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий определила и передала в Вагаршапатский общественный полицейский отдел лицо, открывшее огонь по трем людям в поселке Мердзаван Армавирской области, убив двух человек и ранив одного. Подозреваемый признался в содеянном.

Огнестрельное оружие, использованное им в преступлении, изъято.

Напомним, что 23 сентября в результате стрельбы в Мердзаване были убиты двое, еще один человек получил ранения. По факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.