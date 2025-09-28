Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В Армении задержали подозреваемого в убийстве главы общины и офицера полиции

    В регионе
    • 28 сентября, 2025
    • 03:20
    В Армении задержали подозреваемого в убийстве главы общины и офицера полиции

    Задержан подозреваемый в убийстве главы сельской общины Паракар Армавирской области на западе Армении, оппозиционного политика Володи Григоряна и оперативника Главного управления уголовного розыска полиции Карена Абрамяна.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    Согласно информации, криминальная полиция МВД совместно с сотрудниками других полицейских подразделений в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий определила и передала в Вагаршапатский общественный полицейский отдел лицо, открывшее огонь по трем людям в поселке Мердзаван Армавирской области, убив двух человек и ранив одного. Подозреваемый признался в содеянном.

    Огнестрельное оружие, использованное им в преступлении, изъято.

    Напомним, что 23 сентября в результате стрельбы в Мердзаване были убиты двое, еще один человек получил ранения. По факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Армения стрельба убийство
    Ermənistanda icma başçısını və polis zabitini öldürən şəxs saxlanılıb

    Лента новостей